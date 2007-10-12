В Беларуси продолжается неделя матери

Во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия.

И сегодня в столице в здании Минской городской ратуши пройдет торжественная церемония вручения орденов Матери. Этот знак был утвержден Президентом Беларуси в 1995 году. Его удостаиваются женщины, воспитывающие 5 и более детей.

За 12 лет в республике такие ордена вручены более 4,5 тысячам многодетных матерей. 2007 год объявлен годом ребенка - и это еще одно свидетельство признания социальной значимости материнства. Причем, проблемы семьи, детства и материнства - приоритеты социальной политики Беларуси. К слову, в Беларуси - более 1,5 миллиона семей, 89 тысяч из них - многодетные.

