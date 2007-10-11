Штрафной удар по безбилетникам

Автоматизированная система оплаты за проезд, которая в ближайшее время будет введена в столице закроет вход желающим проехаться бесплатно.

На остановках будем стоять меньше. Со следующего года работой городского транспорта будет управлять глобальная спутниковая система. Это позволит регулировать периодичность движения и увязать расписание работы всех видов общественного транспорта. Автоматизированным будет и сбор оплаты за проезд.

Столичные транспортники намерены жестко бороться с безбилетниками. В программе развития пассажирского транспорта этому посвящена не одна страница. И дебаты на тему длились долго. Ездить становится удобнее и быстрее, а за комфорт надо платить. Многие же столичные пассажиры к этому не привыкли. Не хочешь - заставим, говорит Леонтий Папенок, генеральный директор предприятия "Минсктранс". И предлагает ввести автоматизированную систему контроля оплаты за проезд.

Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов - за новую идею. С ведением автоматизированной системы безбилетникам вход в общественный транспорт будет закрыт. А значит, перевозки наконец-то станут окупаться. Сейчас слово - за белорусскими разработчиками.

Стоимость проекта - 60 миллиардов рублей - может ударить по кошельку пассажира. Но окупится он за год. Другая сторона медали - удобство использования системы. Турникеты в общественном транспорте могут не понравиться инвалидам и пенсионерам.

Через 2 года в Минске будет открыто еще 6 станций метро. Сеть подземного транспорта получит продолжение в микрорайонах Уручье и Малиновка. Троллейбусные линии будут проложены в Красный Бор, Сухарево и Лошицу. Получит развитие и трамвайное движение - от диспетчерского пункта "Малиновка" до улицы Октябрьская.

В целом на развитие системы коммунального пассажирского транспорта потребуется более триллиона рублей. Но суммы и все предложенное приняты не окончательно. Документ еще рассмотрят на сессии Минского городского Совета депутатов.

