Продолжается пресс-тур по Беларуси представителей российских СМИ

11 октября журналисты посетили Военную академию в Минске и ознакомились с ракетно-зенитным комплексом С-300, компьютерным оснащением академии и спецификой военного обучения в республике.

Людмила Курган, корреспондент газеты "Социальная": "Во-первых, впечатление такой ностальгии, как будто попала в советский союз лучших времен, ну про чистоту, наверное, уже надоело говорить, но на самом деле, очень чисто, нас это как-то воспитывает, нельзя нигде бросить бумажку, окурок, у нас такого нет и наверное еще не скоро придем".

Леонид Тимофеев, редактор отдела международных связей газеты "Трибуна": "То, что нам показали в Могилеве, в Бобруйске, очень понравилось. Я не устаю удивляться тому, как белорусский народ грамотно строит свою жизнь даже в таких непростых условиях современности, в том числе экономических".

Сегодняшнюю экскурсию по Минску делегация завершила в горнолыжном центре "Силичи".

