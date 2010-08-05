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Колонна спецтехники и вертолет МЧС Беларуси отправились в Россию помогать тушить пожары

05 августа 2010 10:45
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Курс взят на Рязанскую область. В составе сводного отряда 20 пожарных аварийно-спасательных машин повышенной проходимости в сопровождении 5 обслуживающих автомобилей, полторы сотни спасателей и вертолет Ми-8.

Часть колонны отправилась с аэродрома Липки. Это автомобили из Брестской, Минской и Гродненской областей. В Орше к ним присоединится вторая половина из автомобилей подразделений МЧС Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

Валентин Карпицкий, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
В настоящее время мы направляем людей на две недели, но, в зависимости от ситуации, будет приниматься решение о возможности продления работ в Российской Федерации по тушению пожаров.

Напомним, сводный отряд сформирован по поручению Правительства Беларуси и в согласовании с российской стороной. Помимо этого, при участии белорусских специалистов в пострадавших от пожаров регионах восстановят около сотни домов.

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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