Колонна спецтехники и вертолет МЧС Беларуси отправились в Россию помогать тушить пожары

Часть колонны отправилась с аэродрома Липки. Это автомобили из Брестской, Минской и Гродненской областей. В Орше к ним присоединится вторая половина из автомобилей подразделений МЧС Витебской, Могилевской и Гомельской областей.
Валентин Карпицкий, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
В настоящее время мы направляем людей на две недели, но, в зависимости от ситуации, будет приниматься решение о возможности продления работ в Российской Федерации по тушению пожаров.
Напомним, сводный отряд сформирован по поручению Правительства Беларуси и в согласовании с российской стороной. Помимо этого, при участии белорусских специалистов в пострадавших от пожаров регионах восстановят около сотни домов.