Завершился сезон сельскохозяйственных ярмарок

В Минске и в областных центрах такие распродажи почти два месяца собирали немало покупателей. Горожане могли запастись всем необходимым на зиму.

В столице в последний ярмарочный день витаминную продукцию раскупали по-прежнему активно, несмотря на дождливую погоду. Наибольший спрос был на картофель, капусту, морковь и лук. По подсчетам специалистов, этой осенью только минчане приобрели две с половиной тысячи тонн «второго хлеба», примерно столько же овощей и свыше трехсот тонн яблок.

На главной ярмарочной площадке – у Дворца спорта – ажиотаж с самого утра. Витаминный товар здесь закупают кто килограммами, а кто и мешками. Капуста, морковь, лук расходятся на «ура».

В день закрытия осенних «распродаж» мест нет даже на парковке. Не успевает одна машина отъехать, как ее место тут же занимает другая. Пустым не уезжает никто. Ведь сегодня последний шанс на зиму запастись витаминами.

Наталья Артемчик, продавец:

Наверное, больше всего покупают овощей: капусту, морковку, свеклу, яблоко наше белорусское. Квашениями, солениями мы торгуем тоже. Все очень вкусное, все очень хорошее. Покупателям нравится.

Возле лотков «Живая рыба» живо идет не только торговля, но и реклама продукции. Нина Владимировна себя нескромно величает гурманом и, когда речь идет о форели или осетре, не боится никаких очередей и даже такой вот дождливой погоды. Рыба на этой ярмарке по вкусу, говорит, даже превосходит кавказскую.

А у соседнего лотка красота в прямом смысле. Василий с европейской фамилией Чех продает исключительно белорусские хризантемы. Осенний триколор привез из-под Бреста.

Для осенних цветов по-настоящему осенняя погода только на руку. Точнее на листья. Под дождем хризантемы сразу же оживают и привлекают внимание эстетов.

Многим на ярмарке даже торговаться не хочется. И не только потому, что цены устраивают.

Осенние ярмарки традиционно популярны среди горожан. Ведь здесь можно купить все и сразу, и без наценок. 7 ноября торговые ряды развернулись в последний раз этой осенью. Однако городские власти не исключают, что в случае востребованности у населения сезон ярмарок продолжится.