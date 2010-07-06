Прямой эфир

В Беларуси отмечают один из древнейших праздников – Купалье

06 июля 2010 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Под разными названиями он известен практически всем народам Европы. А белорусы отпразднуют его сегодня ночью. Причем, непременно купанием и поиском «папарать-кветки». Также обязательный ритуал – прыжки через костер.К слову, чтобы окунуться в прохладную воду, не нужно ждать ночи. По преданию, с утра, в Иванов день белорусы умывались самой первой росой. А ночью, которая, между прочим, самая короткая в году, будет уж точно не до сна. Ведь сегодня именно в темное время суток начинаются поиски счастья.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
05 июля 2010 19:22

В Минске к стелле пришли более 300 тысяч человек!

05 июля 2010 17:57

Минчанкам, родившим 3 июля, подарили детскую косметику и комплект белья для новорожденных

05 июля 2010 14:04

Аномальная жара в Италии: в 13 городах жара достигла 40-градусной отметки