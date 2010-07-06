В Беларуси отмечают один из древнейших праздников – Купалье

Под разными названиями он известен практически всем народам Европы. А белорусы отпразднуют его сегодня ночью. Причем, непременно купанием и поиском «папарать-кветки». Также обязательный ритуал – прыжки через костер.К слову, чтобы окунуться в прохладную воду, не нужно ждать ночи. По преданию, с утра, в Иванов день белорусы умывались самой первой росой. А ночью, которая, между прочим, самая короткая в году, будет уж точно не до сна. Ведь сегодня именно в темное время суток начинаются поиски счастья.