В Беларуси начинается отопительный сезон

Первыми батареи потеплеют в школах, детских садах и больницах

В столице отопление начнут подключать уже сегодня. Тепло же в жилые дома придет в ближайшие дни, если в течении пяти суток средняя температура воздуха не превысит 8 градусов тепла. Как отметили в Мингорисполкоме, жилищные службы города - во всеоружии. Паспорта готовности получили практически все дома.

- Теплоисточники готовы, сети готовы. Поэтому единственной задачей для комунальных служб было заполнить системы отопления. В период запуска отопления много сетевой воды нужно вбросить в сеть. Эту работу мы уже ведем неделю, чтобы все системы отопления были заполнены теплоносителем, - сказал Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома.

Также сезон начался сегодня и в самом северном регионе Беларуси. Тепло уже поступает в дошкольные учреждения и больницы Витебской области. К новому отопительному сезону в регионе отремонтировано более 400 котельных. Кроме того, в Городке и Толочино запущены котельные на местных видах топлива с механизированной загрузкой. Такие же объекты введут в строй в октябре в Оболи, Лепеле, Лужесно и Дубровно, а в ноябре - в Ушачах и Шарковщине. К слову, местные виды топлива составляют почти половину топливно-энергетического баланса Витебской области.