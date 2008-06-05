В Беларуси на девять краповых беретов стало больше

Этот символ воинской доблести в спецназе приравнивают к ордену.Ежегодно десятки лучших бойцов пробуют свои силы, желая заполучить заветный берет. Однако чести носить его удостаиваются единицы. Борьбу за краповый символ стойкости и мужества начинали более 50 бойцов. Однако тактические задачи 25-километрового марш-броска существенно подкосили их ряды. В этом году основной упор сделали не на грубую силу, а на морально-психологическое давление.



В итоге, на полигоне "Воловщины" в строю стояли всего 13 претендентов. На их пути – болото, колючая проволока, капканы, огневые преграды и даже газы. Здесь бы отдышаться успеть, а не то, что в цель попасть. Однако курсанты бьют метко. Стрельба ведется из всех видов оружия, на время. Последний этап этого бешеного кросса - собрать радиостанцию.



В итоге – в финал испытаний попали 9 человек. Им оставалось одно испытание: в течение 12 минут выдержать атаки четырех сменяющих друг друга противников. Задача не из легких, ведь до этого они преодолели полосу из восьми километров изнурительных препятствий. Здесь не надо победить противника, признаются старшие товарищи. Здесь надо победить самого себя. Собрать всю волю в железный кулак.



Последнее испытание боем выдержали все 9 финалистов. Получить краповый берет очень сложно. Но еще обидней его не получить. Были случаи, когда люди и в 42 года проходили все круги этого ада, чтобы попасть в разряд особых спецназовцев.