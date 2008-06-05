Противодействие торговцам живым товаром дает очевидные результаты

Преступные группы, занимающиеся торговлей людьми, переносят свой нелегальный бизнес за пределы Беларуси. Еще несколько лет назад наши соотечественницы вывозились для сексуальной эксплуатации в 30 стран мира. Сейчас активность преступников заметно снизилась. Чаще всего они предлагают своим жертвам высокооплачиваемую работу за рубежом, в основном по строительным специальностям. Обещают высокую оплату труда, скрывая при этом условия работы и не предоставляя никаких социальных гарантий. Опыт Беларуси перенимают соседи, в частности российские коллеги.