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Противодействие торговцам живым товаром дает очевидные результаты

05 июня 2008 15:22
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Преступные группы, занимающиеся торговлей людьми, переносят свой нелегальный бизнес за пределы Беларуси. Еще несколько лет назад наши соотечественницы вывозились для сексуальной эксплуатации в 30 стран мира. Сейчас активность преступников заметно снизилась. Чаще всего они предлагают своим жертвам высокооплачиваемую работу за рубежом, в основном по строительным специальностям. Обещают высокую оплату труда, скрывая при этом условия работы и не предоставляя никаких социальных гарантий. Опыт Беларуси перенимают соседи, в частности российские коллеги.
# общество

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