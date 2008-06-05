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"Минск-арена" сдала экзамен

05 июня 2008 17:02
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Велодром комплекса почти готов для Чемпионата Европы по велотреку. Ход работ сегодня оценила представительная комиссия во главе с генеральным секретарем Европейского велосипедного союза Роланом Хофером.

Напомним, европейский турнир по велотреку пройдет в июле следующего года. В нем примут участие 400 спортсменов из 30 стран. Соревнования пройдут как среди гонщиков элиты, так и среди молодежи и юниоров. В течение пяти дней будет разыграно 30 комплектов медалей в индивидуальных и командных дисциплинах.

К 2010 году будет готов весь комплекс «Минск-арена». Здесь можно будет проводить соревнования по 20-ти видам спорта. С возведением такого комплекса мероприятия мирового масштаба станут в Беларуси регулярными.
# общество

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