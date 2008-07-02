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Гимн Беларуси споет вся страна

02 июля 2008 08:07
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В прошлом году на День независимости была организована уникальная акция – за пять минут до праздничного фейерверка гимн Беларуси запела вся страна.

В этом году традиция будет продолжена. 2 июля 2002 года Указом Президента Беларуси был утвержден Государственный гимн нашей республики.

Главная песня страны имеет свою историю. Песня, которая начиналась словами "Мы – беларусы" была написана сразу после войны, однако комиссия Минкульта сначала не приняла ее в репертуар профессиональных исполнителей. Лишь в 1955 году слова Михася Климковича и музыка Нестора Соколовского стали гимном БССР. В 2002 году текст был переработан Владимиром Каризной и затем утвержден.

3 июля в День Независимости граждане страны вновь смогут спеть вместе гимн Беларуси. Все хоры – профессиональные, любительские, детские – будут участвовать в акции "Споем гимн вместе".

Красочной страницей праздника станет вынос флага Республики Беларусь. Полотнище длиной 75 метров и шириной 7 метров вынесут 150 флагоносцев. Озарит ночное небо праздничный фейерверк.
# общество

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