Гимн Беларуси споет вся страна

В прошлом году на День независимости была организована уникальная акция – за пять минут до праздничного фейерверка гимн Беларуси запела вся страна.



В этом году традиция будет продолжена. 2 июля 2002 года Указом Президента Беларуси был утвержден Государственный гимн нашей республики.



Главная песня страны имеет свою историю. Песня, которая начиналась словами "Мы – беларусы" была написана сразу после войны, однако комиссия Минкульта сначала не приняла ее в репертуар профессиональных исполнителей. Лишь в 1955 году слова Михася Климковича и музыка Нестора Соколовского стали гимном БССР. В 2002 году текст был переработан Владимиром Каризной и затем утвержден.



3 июля в День Независимости граждане страны вновь смогут спеть вместе гимн Беларуси. Все хоры – профессиональные, любительские, детские – будут участвовать в акции "Споем гимн вместе".



Красочной страницей праздника станет вынос флага Республики Беларусь. Полотнище длиной 75 метров и шириной 7 метров вынесут 150 флагоносцев. Озарит ночное небо праздничный фейерверк.