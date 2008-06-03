В Беларуси будут использовать новый метод мониторинга животного мира – радиотрекинг

Использование специальных ошейников позволяет более детально исследовать условия обитания и поведения животных в естественных условиях. Пока по новой методике изучают енотовидных собак, лис и барсуков. Планируется, что осенью объектами наблюдения станут другие животные, и спектр научно-исследовательских работ расширится. Новая технология позволит не только повысить эффективность охраны редких видов животных, но и управлять численностью чужеродных видов.