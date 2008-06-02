Вертолет МЧС Беларуси прилетел в Грецию для оказания помощи в тушении пожаров

Ми-26 - самый грузоподъемный вертолет мира. Он оборудован водосливным устройством ВСУ-15, позволяющим забирать без посадки до 15 тонн воды и с высокой степенью точности сбрасывать ее в заданном районе. Пожарный вариант предназначен для тушения очагов лесных, промышленных и бытовых пожаров, а также для доставки команд спасателей с необходимой техникой и оборудованием.



Экипаж из 18 человек будет находиться в стране до начала октября.



МЧС Беларуси планирует сотрудничать не только с Грецией - с ближайшей соседкой Россией. В конце сезона пройдут самые масштабные учения на территории двух государств по ликвидации на продуктопроводах – такого еще не было.



Кроме того, Беларусь вместе с Литвой и Латвией в рамках Еврокомиссии выполняет обязательства по предупреждению ЧП с нефтепродуктами и ядохимикатами.



Такое сотрудничество – не только повышение уровня подготовки белорусских спасателей и на практике учебной и в реальных условиях – это одно благое дело всех спасателей хранить мир во всем мире.