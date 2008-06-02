В столичных роддомах – беби-бум

Ежедневно на свет появляется около 20 младенцев. Сегодня каждый восьмой минчанин – ребенок.То, что рожать стали больше – результат целенаправленной государственной политики. Статистики прогнозируют, что вскоре этот показатель возрастет вдвое.



В Минске уже несколько лет подряд отмечается естественный положительный прирост населения. В этом году в столице родилось 4 тысячи 750 детей. И это на порядок выше, чем в прошлом. Средний возраст будущих мам 20-25 лет.



У Татьяны Саплицкой беременность долгожданная. Во втором роддоме ее называют мамой в кубе. Тройни – семьи исключительные. Им – и помощь, и больше социальных гарантий государства. Но у Татьяны отнюдь не меркантильные соображения. Она просто любит детей.



Женщины идут на это, чувствуя поддержку государства. Помощь многодетным семьям - одно из приоритетных направлений социальной политики.