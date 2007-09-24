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В Беларусь пришла золотая осень

24 сентября 2007 17:49
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В первые дни недели сохранится сухая погода.

Утром кое-где будут сгущаться туманы, температура ночью в пределах 2-10 градусов тепла, местами на почве не исключены слабые заморозки до -3. Днем +14-20. Если бы не столь холодные ночи, то этот период можно было бы назвать бабьим летом, говорят синоптики.
В середине недели при поступлении в Беларусь с Черного моря более влажного  воздуха не исключены небольшие кратковременные дожди. При этом  температура воздуха ночью повысится до +6-12 тепла, а днем будет по-прежнему до 20 градусов выше нуля. Бабье лето после небольшого перерыва продлится.
Между тем, в некоторых районах Беларуси расцвели яблони, вишни и сливы, а жители брестской области наблюдают массовый лет крупных бабочек.

# общество

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