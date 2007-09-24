В Беларусь пришла золотая осень

В первые дни недели сохранится сухая погода.

Утром кое-где будут сгущаться туманы, температура ночью в пределах 2-10 градусов тепла, местами на почве не исключены слабые заморозки до -3. Днем +14-20. Если бы не столь холодные ночи, то этот период можно было бы назвать бабьим летом, говорят синоптики.

В середине недели при поступлении в Беларусь с Черного моря более влажного воздуха не исключены небольшие кратковременные дожди. При этом температура воздуха ночью повысится до +6-12 тепла, а днем будет по-прежнему до 20 градусов выше нуля. Бабье лето после небольшого перерыва продлится.

Между тем, в некоторых районах Беларуси расцвели яблони, вишни и сливы, а жители брестской области наблюдают массовый лет крупных бабочек.

