Большая белая цапля станет птицей 2008 года в Беларуси

Этот вид пернатых занесен в Красную книгу Беларуси и нуждается в защите. Большая белая цапля перестала гнездиться в некоторых регионах республики. Во время акции будут организованы семинары, выставки, а также конкурсы на лучший рисунок и фотоснимок этой птицы.



В Беларуси на сегодняшний день обитает 250 пар больших белых цапель - крупных болотных птиц семейства цаплевых. Этот вид пернатых распространен в странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии. Обитает в заболоченных низинах, поймах и берегах рек, а также на пресных и соленых озерах.



Напомним, что в республике ежегодно проводится кампания "Птица года", направленная на привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с редкими птицами.

В числе задач акции также распространение информации о различных видах пернатых, особенностях и условиях их обитания в Беларуси. В нынешнем году звание птицы года носит соловей. Его предшественниками были бородатая неясыть, городская ласточка, иволга, белая трясогузка, аист, домовый воробей.