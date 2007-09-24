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Большая белая цапля станет птицей 2008 года в Беларуси

24 сентября 2007 10:41
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Этот вид пернатых занесен в Красную книгу Беларуси и нуждается в защите. Большая белая цапля перестала гнездиться в некоторых регионах республики. Во время акции будут организованы семинары, выставки, а также конкурсы на лучший рисунок и фотоснимок этой птицы.

В Беларуси на сегодняшний день обитает 250 пар больших белых цапель - крупных болотных птиц семейства цаплевых. Этот вид пернатых распространен в странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии. Обитает в заболоченных низинах, поймах и берегах рек, а также на пресных и соленых озерах.

Напомним, что в республике ежегодно проводится кампания "Птица года", направленная на привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с редкими птицами.
В числе задач акции также распространение информации о различных видах пернатых, особенностях и условиях их обитания в Беларуси. В нынешнем году звание птицы года носит соловей. Его предшественниками были бородатая неясыть, городская ласточка, иволга, белая трясогузка, аист, домовый воробей.
# общество # Птицы

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