В Беларусь приехали китайские журналисты, чтобы познакомиться с совместными предприятиями и проектами

Среди них и новый энергоблок на Минской ТЭЦ-5. Сюда Китай инвестировал 260 млн евро.



Новая установка вдвое сократит дефицит энергосистемы Минской области и позволит экономить около 260 тысяч тонн условного топлива в год.



Необходимое оборудование было поставлено из Китая. Чтобы его наладить приехали и китайские специалисты. Сейчас парогазовый блок проходит тестовые испытания. Но уже к концу месяца установка заработает на полную мощность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Кроме ТЭЦ-5 китайские инвестиции были задействованы и в реконструкции Минской ТЭЦ-2.



Ли Цзюйюань, корреспондент Российского бюро Центрального телевидения Китайской Народной Республики:

В Беларуси я уже четвертый раз, и с каждым годом Ваша страна удивляет все больше. Меня поразила мощность нового энергоблока. Это очень хороший проект, который позволит значительно экономить топливо. Приятно, что сюда направлены китайские инвестиции. У наших стран хорошие отношения и этот проект говорит о их развитии.



Ши Сяохуэй, шеф-редактор корреспондентского пункта газеты «Жэньминь Жибао»:

Китай – это вторая экономика мира. Поэтому в нашей стране тщательно подходят к выбору государств-сотрудников. И инвестиции в Вашу страну говорят о доверии и хорошем уровне развития Беларуси. Беларусь и Китай – стратегические партнеры. И эти отношения совершенствуются на политическом, экономическом и культурном уровнях.