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В Беларусь приехали китайские журналисты, чтобы познакомиться с совместными предприятиями и проектами

16 января 2012 16:34
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Среди них и новый энергоблок на Минской ТЭЦ-5. Сюда Китай инвестировал 260 млн евро.

Новая установка вдвое сократит дефицит энергосистемы Минской области и позволит экономить около 260 тысяч тонн условного топлива в год.

Необходимое оборудование было поставлено из Китая. Чтобы его наладить приехали и китайские специалисты. Сейчас парогазовый блок проходит тестовые испытания. Но уже к концу месяца установка заработает на полную мощность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме ТЭЦ-5 китайские инвестиции были задействованы и в реконструкции Минской ТЭЦ-2.

Ли Цзюйюань, корреспондент Российского бюро Центрального телевидения Китайской Народной Республики:
В Беларуси я уже четвертый раз, и с каждым годом Ваша страна удивляет все больше. Меня поразила мощность нового энергоблока. Это очень хороший проект, который позволит значительно экономить топливо. Приятно, что сюда направлены китайские инвестиции. У наших стран хорошие отношения и этот проект говорит о их развитии.

Ши Сяохуэй, шеф-редактор корреспондентского пункта газеты «Жэньминь Жибао»:
Китай – это вторая экономика мира. Поэтому в нашей стране тщательно подходят к выбору государств-сотрудников. И инвестиции в Вашу страну говорят о доверии и хорошем уровне развития Беларуси. Беларусь и Китай – стратегические партнеры. И эти отношения совершенствуются на политическом, экономическом и культурном уровнях.

# общество # Беларусь-Китай

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