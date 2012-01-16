139 ДТП в Минске за минувшие сутки - морозы усилятся к середине недели

Новости Беларуси. В Минске за минувшие сутки зарегистрировано 139 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

В Беларуси на расчистке автотрасс и улиц в минувшие выходные была задействована свыше двух тысяч машин. Только в Минске снег убирают свыше трехсот. Снегопады синоптики обещают и на этой неделе. Морозы усилятся к середине недели. Ночью — до минус 13, а при прояснениях до 17. Днем — до 10 ниже ноля. На дорогах сохранится гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по текущему содержанию и ремонту ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

За последние трое суток выпало 17 миллиметров осадков. Это больше трети месячной нормы.