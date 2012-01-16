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139 ДТП в Минске за минувшие сутки - морозы усилятся к середине недели

16 января 2012 15:45
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Новости Беларуси. В Минске за минувшие сутки зарегистрировано 139 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

В Беларуси на расчистке автотрасс и улиц в минувшие выходные была задействована  свыше двух тысяч машин. Только в Минске снег убирают свыше трехсот.  Снегопады синоптики обещают и на этой неделе. Морозы усилятся к середине недели. Ночью — до минус 13, а при прояснениях до 17.  Днем — до 10  ниже ноля. На дорогах сохранится гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по текущему содержанию и ремонту ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
За последние трое суток выпало 17 миллиметров осадков. Это больше трети месячной нормы.

# общество

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