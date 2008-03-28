В Багдаде введен трехдневный комендантский час

Армии и полиции Ирака не удается справиться с отрядами группировки "Армия Махди", и кварталы города один за другим переходят под контроль боевиков. Накануне они взорвали один из двух стратегических нефтепроводов, через который черное золото поступает к терминалам в Персидском заливе. В результате объем отгрузки иракской нефти снизился на треть. На кризис в Ираке немедленно отреагировали мировые рынки. Стоимость ближневосточной нефти выросла до 107 долларов за баррель.