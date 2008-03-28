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Исследовательские разработки - в борьбе со сложными диагнозами

28 марта 2008 08:44
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Белорусские медики возьмут под контроль районы с повышенным уровнем заболеваемости. Врачебные комиссии изучат природу и причины возникновения различных патологий и предложат пациентам способы их лечения. Каждый желающий сможет получить профессиональную консультацию специалиста. Уже сейчас комиссии осуществили 340 выездов в самые отдаленные регионы Беларуси, население которых не имеет возможности воспользоваться предложениями современной медицины.
# общество

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