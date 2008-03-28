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В столице назовут лучшего врача года

28 марта 2008 08:45
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Торжественная церемония награждения победителей пройдет во Дворце Республики в Минске. Республиканский конкурс проводился по пяти номинациям и проходил в три этапа. В итоге в финал вышли 20 представителей отечественного здравоохранения. Данные мероприятия проводились с целью повышения престижа профессии врача, выявления наиболее грамотных, высококвалифицированных специалистов организаций здравоохранения, а также повышения качества оказания медпомощи. На торжественную церемонию приглашены представители правительства, духовенства, видные деятели медицинской науки и практики.
# общество

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