В столице назовут лучшего врача года

Торжественная церемония награждения победителей пройдет во Дворце Республики в Минске. Республиканский конкурс проводился по пяти номинациям и проходил в три этапа. В итоге в финал вышли 20 представителей отечественного здравоохранения. Данные мероприятия проводились с целью повышения престижа профессии врача, выявления наиболее грамотных, высококвалифицированных специалистов организаций здравоохранения, а также повышения качества оказания медпомощи. На торжественную церемонию приглашены представители правительства, духовенства, видные деятели медицинской науки и практики.