В 72-м объединённом учебном центре прошли занятия по вождению машин на плаву

Отработать на практике знания, полученные в лекционной аудитории. Военнослужащие 72-го гвардейского объединенного учебного центра прошли занятия по вождению машин на плаву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водную преграду курсанты преодолели на БМП по маршруту со средней скоростью около 7 километров в час. Совершили вход и выход из воды с разных берегов без остановки машины. Важно было не задеть габаритные столбы.