В 72-м объединённом учебном центре прошли занятия по вождению машин на плаву

Отработать на практике знания, полученные в лекционной аудитории. Военнослужащие 72-го гвардейского объединенного учебного центра прошли занятия по вождению машин на плаву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водную преграду курсанты преодолели на БМП по маршруту со средней скоростью около 7 километров в час. Совершили вход и выход из воды с разных берегов без остановки машины. Важно было не задеть габаритные столбы.
Александр Мицура, руководитель занятий:
На данном занятии ставятся две главные цели. Первая – преодоление водной преграды. И вторая – привить нашим курсантам уверенность в боевых и технических возможностях боевой машины пехоты. Местность Республики Беларусь характеризуется наличием большого количества водных преград, поэтому в программе подготовки механиков-водителей БМП имеется занятие по преодолению водной преграды. Каждая машина, которая участвует в данном занятии, прошла подготовку, подготовку проводили в том числе курсанты нашей воинской части под руководством представителей центра технического обеспечения.
«От простого к сложному» – основной принцип подготовки курсантов в учебном центре. Перед упражнением также состоялась тренировка спасательно-эвакуационной группы.