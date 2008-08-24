Украина сегодня празднует 17-й День независимости

Эта дата отмечается с 91-го года, когда Верховная Рада приняла Декларацию о независимости государства. На главной площади страны – Майдане независимости в Киеве – прошел военный парад. В нем приняли участие 3,5 тысячи военных, около 150-ти танков и бронетранспортеров, а также авиация. Над центром Киева пролетели истребители, штурмовики, транспортные самолеты и вертолеты – всего более 20-ти воздушных судов. В последний раз военная техника на День независимости проехала по Крещатику 7 лет назад.



С национальным праздником Днем независимости Президента Украины Виктора Ющенко поздравил Глава белорусского государства. "Многовековые узы дружбы, сплотившие наши народы, и сегодня являются залогом успешного двустороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерских и добрососедских отношений между Беларусью и Украиной.



День Независимости Украины празднуют и в Беларуси. Под Минском в музее национальной архитектуры и быта собрались сегодня сотни украинцев, чтобы отметить 17-ую годовщину независимости своей страны. Национальные костюмы, песни и, конечно же, украинская кухня. Знаменитый борщ с галушками, сало и вареники здесь можно было попробовать на каждом шагу.