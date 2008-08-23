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Несколько десятков белорусских курсантов отправятся на учебу в Россию и Казахстан

23 августа 2008 16:43
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Сегодня они приняли военную присягу и подписали контракты о прохождении службы. Белорусы будут учиться в лучших военных учебных заведениях и осваивать редкие армейские профессии. Все кандидаты прошли серьезный конкурсный отбор, а также курс начальной общевойсковой подготовки. За рубежом каждый курсант будет находиться на полном гособеспечении. Кроме того, два раза в год белорусам будет предоставляться оплачиваемый отпуск. Подобная система обучения существует уже около 10 лет. Однако в этом году количество вузов и специальностей обучения увеличилось.
# общество

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