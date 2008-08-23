Госавтоинспекция проверила стекла автомобилей на светопропускемость

Ведь, согласно Указу Президента "О мерах по повышению безопасности дорожного движения", принятого еще 1 апреля 2006 года, светопропускаемость стекол должна быть не менее 60%.

Вместе с тем по дорогам все же колесят иномарки с черными окнами заводской тонировки. Они успели прописаться в Беларуси до принятия указа, а потому вне новых правил. Те же, кто приобрел авто недавно и не может расстаться со стильной автофишкой, пытаются потягаться с законом.



Специалисты моторов в день меняют стекла в 5-6 затонированных машинах. Но найти достойную замену родному стеклу трудно. В гонке за прозрачностью теряется качество. Не всегда аналог соответствует оригиналу.

Только за десять дней августа было оштрафовано более двух тысяч автовладельцев, не соблюдающих предписания ГАИ. Нарушители отделывались либо предупреждением, либо штрафом в сумму две базовые величины. Так что альтернатива есть: безопасность, стиль или качество. Выбор останется за водителями.

