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Ученые не верят в "вечный двигатель"

28 августа 2006 12:04
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Ирландские ученые безуспешно пытаются запатентовать свою разработку "вечного двигателя", о которой они официально объявили на прошлой неделе.

Проекты "вечного двигателя" практически нигде  в мире не принимаются к рассмотрению академическими и патентными организациями. 
Технология ирландцев основана  на взаимодействии магнитных полей и нарушает все законы физики. Но, по словам её разработчиков, "может  стать источником  бесплатной, чистой и постоянной энергии".

В апробации изобретения  предлагается принять   участие  ученым со всего мира. В Национальной Академии наук Беларуси о "вечном двигателе" рассуждают "академически". Прибора, вырабатывающего энергию из "ничего" не может быть "никогда". Это - столп физики. Именно ему и бросила вызов ирландская компания, разработав свой  "вечный двигатель".  По заявлениям авторов, он  имеет коэффициент полезного действия более 100%. При этом  никакие части самого "perpetuum mobile"  не расходуются. 


Прибор работает на основе взаимодействия магнитных полей и  "экологически безопасен". Белорусские ученые предполагают, что, возможно, двигатель потребляет тепло из воздуха. Ирландскими авторами этот секрет пока  не раскрывается: они не могут получить патент.

# общество

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