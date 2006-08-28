Ученые не верят в "вечный двигатель"

Ирландские ученые безуспешно пытаются запатентовать свою разработку "вечного двигателя", о которой они официально объявили на прошлой неделе.

Проекты "вечного двигателя" практически нигде в мире не принимаются к рассмотрению академическими и патентными организациями.

Технология ирландцев основана на взаимодействии магнитных полей и нарушает все законы физики. Но, по словам её разработчиков, "может стать источником бесплатной, чистой и постоянной энергии".

В апробации изобретения предлагается принять участие ученым со всего мира. В Национальной Академии наук Беларуси о "вечном двигателе" рассуждают "академически". Прибора, вырабатывающего энергию из "ничего" не может быть "никогда". Это - столп физики. Именно ему и бросила вызов ирландская компания, разработав свой "вечный двигатель". По заявлениям авторов, он имеет коэффициент полезного действия более 100%. При этом никакие части самого "perpetuum mobile" не расходуются.



Прибор работает на основе взаимодействия магнитных полей и "экологически безопасен". Белорусские ученые предполагают, что, возможно, двигатель потребляет тепло из воздуха. Ирландскими авторами этот секрет пока не раскрывается: они не могут получить патент.