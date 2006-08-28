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Осторожно: на дороге - автоледи-2006!

28 августа 2006 07:18
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27 августа назвали лучшую девушку-автомобилиста Минска. По итогам интерактивного голосования, ею стала Юлия Комиссарова.

В Интернете за неё отдали голоса почти тысяча человек. А в финальных конкурсах шоу Комиссарова обошла всех соперниц. За победу Юлии досталась мобильная DVD-система для путешествий и отдыха.

Об участии в конкурсе "Автоледи - 2006" заявили 150 авто-любительниц. В течение недели за приглянувшихся "королев дорог" голосовали интернет-пользователи. В финал вышли только десять конкурсанток. Два с половиной часа они надували воздушные шары насосами, дефилировали у авто. Около полутора сотни болельщиков поддерживали участниц. Судьи учитывали не столько авто профессионализм девушек, сколько оригинальность выполнения конкурсных заданий.

# общество

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