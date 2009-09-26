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Убийца беременной жены Романа Полански умерла в тюрьме

26 сентября 2009 16:38
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Одна из последовательниц серийного маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона скончалась в минувший четверг, 24 сентября, в тюремной больнице. 61-летняя Сьюзан Аткинс страдала от рака мозга и была практически полностью парализована. Как отмечает агентство Associated Press, женщина умерла менее чем через месяц после того, как ей было в 13-й раз отказано в досрочном освобождении.

Аткинс была приговорена к пожизненному заключению за участие в 9 ритуальных убийствах, совершенных в 70-е годы сектой Мэнсона. Одной из ее жертв стала голливудская актриса Шэрон Тейт, супруга знаменитого режиссера Романа Полански.

26-летняя Тейт находилась на восьмом месяце беременности. Именно Аткинс, которой тогда был 21 год, нанесла ей 16 ударов ножом. В тюрьме Аткинс обратилась в христианство и даже написала автобиографическую повесть.

Основатель секты Чарльз Мэнсон, которому в этом году исполнилось 74 года, отбывает пожизненное заключение в государственной тюрьме Коркоран, сообщает Mignews.com.

# общество

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