Яблоко-мутант выросло в саду британского пенсионера

Житель деревни в британском округе Дувр вырастил в своем саду необычное яблоко

Одна половина плода красная, а вторая - зеленая, причем граница цвета абсолютно ровная. Владелец сада, 72-летний Кен Морриш, утверждает, что это яблоко сорта "голден делишез". Следует отметить, что для этих яблок характерен желтый цвет. Специалисты утверждают, что вероятность появления такого яблока не превышала одного из миллиона. Окраску яблока объясняют редкой генетической мутацией.



На окраску яблока может влиять получение им солнечного света в период созревания. Так, британские садоводы зачастую размещают на яблоках наклейки, чтобы получить на поверхности плода картинку, пишет БелТА.