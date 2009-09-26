Минск 25 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило 25 сентября рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Первомайский район

Лихие манёвры на полосе препятствий. Асы вождения выясняют отношения. Педали не на честь, а на совесть крутили школьники Первомайского района. Скорость здесь не главное. Мёртвые петли почти как в воздухе, только на школьном дворе. Фигурное вождение без права на ошибки. За каждое касание-штрафной балл!

Для этих ребят победа не важна. От соревнований - сплошное удовольствие.

Центральный район

Строительство палаточного городка на проспекте Победителей в самом разгаре. Осенняя ярмарка около дворца развернётся в эти выходные. За полчаса на наших глазах выросло с десяток мини-магазинов. Палатки собирают, как конструктор.

Помимо овощей и фруктов на ярмарке можно будет попотчеваться и рыбой. Цены по традиции ниже рыночных. Например, 1 кг картошки можно будет купить всего за 500 рублей. А ветеранам - дополнительный сервис: бесплатная доставка на дом.

Московский район

Диковинные животные на площади Франтишка Богушевича. Зубр, кабан, медведь и какая-то невиданная зверюшка пасутся в центре столицы. Живность хоть и молодая, но уже успела порасти травой. Кстати, у зубра рога самые настоящие. А на противоположной стороне - матрёшки.

Без трудностей перевода

В Китайском посольстве сегодня принимали знатоков языка и культуры Поднебесной. Главными героями торжества стали победители страноведческой викторины. Знатоки Востока не только блеснули интеллектом, но и творчески оформили ответы. Наравне с опытными китаеведами призовые места заняли ученики столичных школ. Многие из них с первого класа не боятся иероглифов.

- Я очень рада увидеть много детей на этом мероприятии. Очень приятно, что белорусы так интересуются Китаем, - рассказала супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Беларуси Цзин Мин.

Милосердие

Родительское собрание для второй семьи. Именно на совет опекунов была больше похожа сегодняшняя встреча сотрудников управлений социальной защиты и организаций социального обслуживания. Этот семинар – очередное событие в рамках акции «Семья – единение, любовь». Но милосердие в социальной работе не ограничивается временными рамками.

- Важно нести в общество не только духовное слово, но и духовно-нравственные поступки. И от того, насколько подрастающее поколение осознает необходимость работы по поддержке людей пожилого возраста, будет зависеть наше будущее, - рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Анатолий Ражанец.

Свадьбы без предела

Дорога на улице Коммунистической превратилась в VIP–парковку. В то время, как в столичном Доме бракосочетаний звучал вальс Мендельсона, нарядные кортежи молодожёнов устроили хоровод на узком проезде. Ведь в отличие от места регистрации места для автомобилей заранее не забронируешь. И, так как случай не ждал, свидетели жениха и невесты стали свидетелями «красивой» пробки. А водители поневоле превратились в нарушителей, паркуясь на запретной зоне.

Троллейбус протаранил тополь

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ИСТОРИЯ

В 1914-ом году в этот день минчане наблюдали редкое зрелище - кормление удавов живыми кроликами в гастролирующем зверинце. 25 сентября 1960-ого на площади Ленина состоялся общегородской митинг молодежи, посвященный 40-летию комсомола БССР. А ровно 10 лет назад Минск посетила наследная герцогиня Люксембургская Мария-Тереза, супруга наследного принца Анри.

ПОГОДКА

Мокрая точка в финале сентября. Уже 26 сентября осень покажет своё истинное лицо. Что заставит минчан сменить гардероб - в метеоподробностях от нашего специалиста по прогнозам Дмитрия Рябова.

ОПРОС

Фото всех участников нашего традиционного опроса можно найти здесь