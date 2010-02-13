У православных завершается масленичная неделя

В старину в субботу проходили «золовкины вечерки», когда родственники приходили друг к другу в гости.

Совеременные белорусы празднуют масленицу на ярмарках. Сегодня они проходят во всех больших и малых городах страны. В столице щедрая масленица порадовала гостей не только разнообразием угощений, но и народными забавами. Во всех районных праздниках заправляли скоморохи.

Ну и конечно, повсюду предлагают неотъемлемый атрибут Масленицы – блины, как символ солнца или наступающей весны. По традиции, в праздничную неделю, православные должны попробовать не менее 40 блюд. Соблюсти ее горожанам помогают столичные предприятия пищепрома. Сегодня в каждом торгующем павильоне организована дегустация продукции.