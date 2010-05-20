Прямой эфир

У Мядзельскім раёне патанула сямікласніца

20 мая 2010 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
З малодшай сястрою яна купалася на рацэ Свірыца.

Нечакана дзяўчынку стала зносіць цячэннем. Яе сястра спалохалася і пабегла за дапамогай. Ратвальнікі аператыўна прыбылі на месца здарэння. Цела патанулай школьніцы знайшлі ў метры ад берага.

Спецыялісты папярэджваюць пра бяспеку з пачаткам купальнага сезона. Бацькі абавязкова павінны кантраляваць знаходжанне дзяцей на вадзе. Адпачываючым неабходна ўлічваць яшчэ і тое, што з вялікай колькасцю ападкаў узровень вады ў рэках і вадаёмах змяніўся. Там, дзе было плытка, стала глыбока, адпаведна — небяспечна.

# общество # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
20 мая 2010 12:43

Эстрадны аркестр Капыльскай дзіцячай школы мастацтваў атрымаў першую прэмію на фестывалі «Джаз-тайм» у Салігорску

20 мая 2010 11:28

Контролирующие органы Беларуси и Латвии намерены проводить совместные проверки

20 мая 2010 08:54

150 евро штрафа за ношение паранджи - кабинет министров Франции утвердил законопроект