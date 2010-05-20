Контролирующие органы Беларуси и Латвии намерены проводить совместные проверки

Об этом сегодня в Минске говорили главы ведомств двух стран.

По словам Зенона Ломатя, есть много полезного, что мы можем взять у наших соседей. Это развитие системы финансового контроля, снижение риска ошибок, содействие развитию внутреннего контроля.

Ингуна Судраба, государственный контролер Латвийской Республики:

Развиваются общие проекты между самоуправлениями, государственными институтами. Это как раз проекты и область действия, где мы будем говорить детально — что самое важное, что выбрать для совместных проверок. И когда идет совместная проверка, тогда мы видим правильную картину — что происходит с данным проектом, с данным предприятием.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Отношения укрепляются на уровне парламентских органов, контрольных органов, и, безусловно, они дадут соответствующий толчок торгово-экономическим отношениям между двумя государствами.