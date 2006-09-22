У Дзержинского авторемзавода - день рождения

За время существования завода, его специалисты вернули к жизни более четырех тысяч автомобилей, и только за последнее десятилетие отремонтировали более 10 тысяч агрегатов. :В документации этой уникальной в своем роде воинской части частенько встречается гриф "секретно". Нынешний Дзержинский авторемзавод погранвойск создавался когда-то на базе обычного пограничного отряда. Заводчане гордятся своей боевой историей: рабочие и служащие в годы войны обороняли Дзержинск, Заславль, Радошковичи, Минск, Смоленск, Могилев и даже Москву. А в 1945 году довелось даже охранять советскую делегацию на легендарной Потсдамской конференции. Понятие "ремонт на колесах", оставшееся со времен Великой Отечественной войны, живо и поныне - в случае необходимости здешние специалисты способны реанимировать практически любую боевую технику. Дзержинский авторемзавод полностью обеспечивает все технические нужды такого большого и сложного боевого комплекса, как пограничные войска Беларуси. Здесь не только реанимируют автомобили и запчасти к ним, но и изготавливают наблюдательные вышки, а также укомплектовывают погранотряды страны необходимым оборудованием. Успевают оказывать содействие и другим силовым структурам Республики, да и местные власти частенько обращаются за помощью, особенно в ходе посевной и уборочной кампаний.