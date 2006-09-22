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Туристический потенциал Двины будет реализован с помощью Шведцких инвестиций

22 сентября 2006 12:35
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Почти один миллион долларов выделило правительство Швеции на финансирование проекта "Панорама Двины - Даугава".

Историю, культуру и туризм, организаторы проекта решили использовать для расширения международных контактов, прежде всего, между приграничными районами.

В проект включены Швеция, Латвия и Беларусь - регионы, расположенные вдоль реки Западная Двина, или по-латвийски Даугава. Эти районы исторически связаны существовавшим в древности водным путем "из варяг в греки". Большую часть выделенной суммы направят на осуществление проекта на территории Витебской области. Шведская сторона предложила белорусским туроператорам внести привлекательные для североевропейских туристов маршруты. От белорусских туристических компаний уже поступили такие предложения.

# общество

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