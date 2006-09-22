Малые города получат от государства материальную поддержку

Для деятельности предприятий и предпринимателей в регионах будут созданы особые условия. Налоговые льготы, упрощенный порядок аренды, а также финансовая поддержка.

Безработица и низкий уровень оказания услуг населению - вот главные проблемы небольших населенных пунктов.

Жители Минска или областных центров всегда находились в более выгодных условиях, по сравнению поселками и райцентрами государства. Не только в смысле доступа к театрам или библиотекам, но и с точки зрения возможностей заработка и поиска рабочего места.

"Большую роль в решении проблем малых городов, может сыграть привлечение инвестиций и поддержка предпринимательства. Ведь уже сейчас, на долю частного бизнеса в некоторых регионах приходится около половины новых рабочих мест", - отметил начальник управления региональной экономики и среды обитания Министерства экономики Республики Беларусь Станислав Матук.

:В Заславле строят жилье. Недавно открыли детскую поликлинику и новое здание библиотеки. В местном лесничестве организовали музей лесной мифологии и восстановили дот времен Великой отечественной войны. В следующем году, в городе появится центр социального обслуживания населения. Развивается и сфера услуг. Причем негосударственный сектор здесь принимает самое активное участие. К примеру, салон-парикмахерская была построена за счет частного предприятия. Большой прибыли пока не приносит, но ведь деньги - не главное. Близость к столице, конечно, сыграла Заславлю на руку. Но выгодное географическое положение здесь использовали с умом.