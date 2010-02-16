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У дочери мэра Киева украли драгоценности на 4,5 миллиона евро

16 февраля 2010 08:09
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Кристина Черновецкая – дочь градоначальника столицы Украины Леонида Черновецкого – стала жертвой дерзкого грабителя сразу после прилета в Париж.

Преступник приблизился к автомобилю девушки и выхватил из салона сумочку, в которой лежали ценности почти на 4,5 миллиона евро.

Дочь мэра Киева заявила, что инцидент произошел на пути ее следования из парижского аэропорта Шарля де Голля во французскую столицу. Неизвестный завладел дамской сумочкой, воспользовавшись тем, что автомобиль, в котором была Черновецкая, застрял в дорожной пробке, передает belarus.regnum.ru.

# общество

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