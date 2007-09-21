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Армения отмечает День Независимости

21 сентября 2007 10:43
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Беларусь связывает с этой страной тесное сотрудничество.

Взаимный товарооборот в 2006 году увеличился более чем наполовину и составил 24 млн. долларов. Во взаимной торговле преобладают поставки белорусских товаров в Армению.

Росту экспорта способствует работа в Ереване двух фирменных белорусских магазинов. Обе страны активно работают над расширением перечня поставок. Ежегодно в Армению поставляются белорусские лекарства на полмиллиона долларов. До конца текущего года планируется подписать контракт о поставках в Ереван белорусских лифтов.

С Днем Независимости Армении президента Роберта Кочаряна поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко с удовлетворением отметил динамичное развитие белорусско-армянских отношений и выразил убежденность, что двустороннее взаимовыгодное сотрудничество будет расширяться в различных областях в интересах двух народов.

# общество

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