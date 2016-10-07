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Турист из Саратова пересекает пешком Беларусь в знак благодарности белорусским паралимпийцам за поддержку россиян

07 октября 2016 05:40
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Новости Беларуси. Необычный пешеход вот уже две недели идет по белорусским дорогам. Свой путь экстремальный турист из Саратова Владимир Пономарев начал в Бресте. Пересечь страну пешком с запада на восток мужчина решил в знак благодарности нашей команде на Паралимпиаде в Рио, которая в поддержку дисквалифицированных россиян подняла триколор.

Теперь два флага красуются на тележке Владимира Пономарева.

В дополнение – немногословный плакат. За две недели, которые путешественник идет по дорогам Беларуси, эти слова увидели десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Пономарев, турист (Россия):
Я решил таким образом отблагодарить белорусский народ, выразить свою благодарность за этот поднятый флаг. Люди подходят, предлагают продукты, хотя я ни в чем не нуждаюсь. Я тут наелся сала наконец-то белорусского и кровянки. Самые теплые и дружеские чувства, которые ко мне испытывают люди, естественно, они у меня в душе.

# общество # Паралимпийские игры

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