Транспортные коммуникации столицы расширяются

Две новые станции первой линии Минского метрополитена - "Борисовский тракт" и "Уручье"- будут открыты в День города в 2007 году.

Таким образом, общая протяженность линии увеличится более чем на два с половиной километра. Будут закуплены четыре новых подвижных состава. Следующий год для метростроевцев - юбилейный - 30 лет с начала строительства подземки в Минске. В наступающем году запланировано также строительство троллейбусной линии по ул.Горецкого и Лобанка.

Между тем, в 2008м году Минтранс планирует начать реализацию талонов на проезд в общественном транспорте через инфокиоски. Специалисты ведомства разрабатывают централизованную систему продаж. Её создание позволит предоставить дополнительные услуги населению. В частности, появится возможность приобретать за наличный и безналичный расчеты в кассах пассажирских терминалов билеты на автобусы, отправляющиеся с других автовокзалов, а также на поезда и самолеты. Нововведение даст значительную экономическую эффективность и позволит осуществлять принцип "одного окна".