Прямой эфир

Территория в центре Минска должна использоваться эффективно

24 сентября 2007 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Руководитель городской администрации Михаил Павлов поручил подготовить программу действий по неэффективно используемым территориям, предусматривающую вынос некоторых объектов. В частности, сегодня нет необходимости реконструировать корпуса 2-й городской клинической больницы, расположенной по улице Богдановича.  В то же время за счет реализации на этой площади хорошего инвестиционного проекта можно построить другой, современный объект здравоохранения.
Такого же мнения руководство города придерживается и относительно неэффективно работающих промышленных предприятий. На их месте можно будет возвести бизнес-центры.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
24 сентября 2007 17:49

В Беларусь пришла золотая осень

24 сентября 2007 17:49

Канадский тополь будет высажен в столице

24 сентября 2007 10:41

Большая белая цапля станет птицей 2008 года в Беларуси