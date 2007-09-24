Территория в центре Минска должна использоваться эффективно

Руководитель городской администрации Михаил Павлов поручил подготовить программу действий по неэффективно используемым территориям, предусматривающую вынос некоторых объектов. В частности, сегодня нет необходимости реконструировать корпуса 2-й городской клинической больницы, расположенной по улице Богдановича. В то же время за счет реализации на этой площади хорошего инвестиционного проекта можно построить другой, современный объект здравоохранения.

Такого же мнения руководство города придерживается и относительно неэффективно работающих промышленных предприятий. На их месте можно будет возвести бизнес-центры.

