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Температурный рекорд нынешнего лета установлен в Беларуси

09 августа 2010 12:24
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В минувшие выходные в Гомеле столбик термометра показал без одной десятой 39.Сегодня температура немного понизилась, но ослабление будет недолгим. С четверга снова +37.
# общество # Погода

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