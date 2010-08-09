Температурный рекорд нынешнего лета установлен в Беларуси

Аномальный плюс не дает расслабиться и спасателям. За минувшие выходные от пожаров больше всего пострадала Гомельщина – 16 возгораний. В Могилевской области – 5. В остальных регионах обстановка была спокойной.
До этого он находился на территории подмосковного аэродрома «Раменское» и не мог вылететь на помощь из-за плохих погодных условий.
С огнем и его последствиями в Рязанской области борются полторы сотни наших сотрудников МЧС.
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