На востоке Беларуси все еще сохраняется 4-й класс пожароопасности из возможных пяти

Аномальный плюс не дает расслабиться и спасателям. За минувшие выходные от пожаров больше всего пострадала Гомельщина – 16 возгораний. В Могилевской области – 5. В остальных регионах обстановка была спокойной.Введенный запрет на посещение лесов, а также дожди, которые прошли в минувшие выходные значительно улучшили ситуацию. Однако на востоке республики все еще сохраняется четвертый класс пожароопасности из пяти возможных. Специалисты проводят ежедневный мониторинг в лесах.