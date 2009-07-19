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Итальянец получил десятое высшее образование в возрасте 76 лет

19 июля 2009 11:59
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Житель южного городка Троя Леонардо Алтобелли на минувшей неделе стал дипломированным специалистом по биотехнологиям.

Итальянец, который работал семейным врачом и даже успел побывать мэром родного города, зачастую проводит дни за книгами, однако не занимается этим маниакально. «Я учусь только тогда, когда мне нужно сдавать экзамен. Свое свободное время я посвящаю другим увлечениям», — признался он.

Свое первое высшее образование Леонардо Алтобелли получил в сфере медицины, затем он окончил университет по специальности юриспруденция, политические науки, литература, философия, воспитательные науки, сельское хозяйство, туризм, история и обществознание, и, наконец — биотехнологии.

Однако итальянец не собирается останавливаться на достигнутом и не исключает, что продолжит «грызть гранит науки». Все эти годы Алтобелли активно поддерживала его семья — дети, жена и две сестры, сообщают информагентства.

# общество

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