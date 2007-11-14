Сын легенды парикмахерского искусства Жака Дессанжа в Минске

Его имя знает каждая женщина. Он изобрел электрические щипцы, бигуди для химической завивки и придумал легендарную "бабетту" для Брижитт Бардо. Сын легенды парикмахерского искусства Жака Дессанжа, всего на один день приехал в Минск. Сегодня Бенджамин Дессанж - глава одной из крупнейших в мире корпорации по выпуску косметических средств. В Минске именитый француз не только знакомится с достопримечательностями, но и посещает столичные парикмахерские.