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Сын легенды парикмахерского искусства Жака Дессанжа в Минске

14 ноября 2007 18:16
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Его имя знает каждая женщина. Он изобрел электрические щипцы, бигуди для химической завивки и придумал легендарную "бабетту" для Брижитт Бардо. Сын легенды парикмахерского искусства Жака Дессанжа, всего на один день приехал в Минск. Сегодня Бенджамин Дессанж - глава одной из крупнейших в мире корпорации по выпуску косметических средств. В Минске именитый француз не только знакомится с достопримечательностями, но и посещает столичные парикмахерские.
# общество

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