Необычный случай мошенничества в Гродно

Неизвестные рассчитались с продавцами киосков, вышедшими из обращения купюрами достоинством в 500 тысяч рублей.

Банкноты имели все степени защиты: водяные знаки, голограммы и рельефное тиснение.

Евгений Малиновский, старший дознаватель ОДПР Ленинского РОВД города Гродно: "Такие случаи не единичные в Гродно. В прошлом году мошенники уже пытались расплатиться такими купюрами. В данных конкретных случаях, мы считаем, вина лежит на продавцах, которые не знают свои денежные знаки. По данным фактам проводятся розыскные мероприятия, а действие преступников подпадают под 241 статью кодекса - мошенничество, наказание до 3 лет лишения свободы".

