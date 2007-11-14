В Минске состоялся семинар "Безопасность на производстве"

Руководителей промышленных предприятий призвали более внимательно подойти к проблеме.

Только в этом году на минских заводах погибли 52 человека. Выявлено более 20 тысяч нарушений. Из-за несоответствия требования техники безопасности остановлено 450 единиц оборудования, административные лица оштрафованы на сумму более 350 миллионов рублей.



Здоровые и безопасные условия труда - каждому гражданину. Под таким девизом в столице проходит месяц по охране труда. Сегодня причины производственного травматизма представители городской власти обсудили на выездном семинаре. А заодно и увидели, каковы условия работы на городских предприятиях.

Качество - главная цель, люди - главная ценность. На Минском моторном заводе стараются, чтобы эти слова не расходились с делом. На предприятии трудится более 5 тысяч рабочих. Забота о сотрудниках - у руководства не на последнем месте.

Только в этом году на мероприятия по охране труда на заводе затратили более 7 миллиардов рублей. Результаты есть.

Одним из самых главных условий безопасного производства, на заводе называют техперевооружение. Новое оборудование позволяет, и объемы выпуска продукции наращивать и человеческий фактор свести к минимуму. А чаще всего именно он и становится причиной несчастных случаев.

В этом году только в Партизанском районе Минска на производстве - 6 смертельных случаев. Всего по городу - 50. Обычных нарушений гораздо больше.



За 9 месяцев этого года в Беларуси в результате несчастных случаев на производстве погибли 196 человек. Тяжело травмированы - 598 работников. Это меньше, чем в 2007, но статистика все равно печальная. Специалисты считают - ситуация изменится тогда, когда безопасность производства на предприятиях станет приоритетом.

