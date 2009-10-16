Съемки «Смертельной схватки» начались в Минске

Сценарий нового кинопроекта написал белорусский драматург Андрей Курейчик.

«Смертельная схватка» - это четырехсерийный художественный фильм о Великой Отечественной войне, который будет показан 9 мая 2010 года в честь 65-летнего юбилея Великой Победы, - рассказал Андрей Курейчик. - Для меня тема войны очень интересна, хотя раньше я на нее не писал. Главная моя цель - сказать что-то новое о войне. Надеюсь, мне это удастся».

А вот подробности сценария Андрей Курейчик пока не разглашает: контракт запрещает это делать.

«Могу лишь сказать, что я попытался исследовать очень сложную тему - женщина на войне. Вторая важная тема - интеллектуалы в военных условиях. Ведь не всегда война выигрывается только при помощи силы и оружия. Кто-то разрабатывал гениальные операции, сложнейшие шифры, делал математические расчеты... Об этих людях пока сказано недостаточно», - приводит БЕЛТА слова драматурга.

Съемки будут проходить не только в Минске, но и в Несвиже. Планируется даже, что некоторые сцены из кинофильма будут сняты в Несвижском замке.

Продюсером проекта выступил известный журналист и продюсер Александр Любимов. Режиссер - Александр Франскевич, который до этого снял несколько успешных кинопроектов: «В июне 41-го», удостоенный Президентской премии кинофестиваля «Лістапад», «Майор Ветров» и сериал «Семин». Исполнительные продюсеры - Владимир Янковский и кинокомпания «Ирреал».

В главных ролях - российские актеры Владимир Епифанцев и Анна Тараторкина. В фильме также задействованы многие известные белорусские актеры.

Съемки «Смертельной схватки» продлятся до декабря 2009 года.