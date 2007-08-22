Победительница городского конкурса "Минский мастер-2007"

Она видела все самые популярные фильмы по 15 раз, но при этом не является большой любительницей кинематографа. Её не приглашают в кинотеатр, потому что она там работает.

Наталья Малиновская уже почти 20 лет у руля кинопроектора - бобины с плёнкой. Всегда воспринимала свою профессию, как чисто женскую, несмотря на то, что само слово "киномеханик" даже не имеет женского рода и, вероятно, не предполагало вмешательства слабого пола в дело показа массам шедевров "важнейшего из искусств".

Женщина из киношного закулисья пересмотрела все лучшие фильмы планеты, правда через окошко аппаратной, раз по 15 каждый! При этом у нее ни одного фильма дома! Видеомагнитофон последний раз включала ещё во времена "Гладиатора", точнее его премьеры. Новомодные блокбастеры ей уже поднадоели. Наталья соскучилась по старым добрым советским фильмам, которые уже давно не показывают в кинотеатрах.

Фаворитка жюри конкурса "Минский мастер-2007" в номинации киномеханик считает, что победой обязана знаниям. Но не преувеличивает своих способностей. При этом с закрытыми глазами может склеить и зарядить плёнку, знает значение десятков кнопок, механизмов и на зубок технику безопасности.

После победы в конкурсе Наталья почувствовала, что на неё со скоростью ускоренной перемотки плёнки обрушивается популярность. Однако Наталья предпочитает быть незаметной для окружающих в своей киномеханической будке и тихо приносить радость людям своей профессией. Пусть даже ее никто и не видит.