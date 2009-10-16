Студенты БГУ отличились в четвертьфинале чемпионата мира по программированию

Всего в XII четвертьфинальных соревнованиях Западного региона командного чемпионата мира по программированию среди студентов университетов соревновались 48 команд из 21 университета Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии и Калининградской области России.

По итогам четвертьфинала первые четыре места заняли команды БГУ, далее расположились команды БГУИР, Гомельского госуниверситета, Государственного университета им. Канта из Калининграда, две команды Латвийского университета. Замкнула десятку победителей еще одна (пятая) команда студентов БГУ. На 11 месте команда университета города Тарту (Эстония), на 12 - Технического университета из Каунаса (Литва).

Таким образом, от Западного региона на полуфинальных соревнованиях чемпионата мира по программированию будут выступать 3 команды от БГУ, по 2 команды от БГУИР, Латвийского университета, Госуниверситета имени Канта, университета Тарту и по одной команде от Гомельского госуниверситета, Технического университета Каунаса и университета из Вильнюса. Они вместе с сильнейшими командами университетов России, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана и другими (около 200 команд) будут бороться за право выхода в финал командного чемпионата мира по программированию среди студентов вузов, которые пройдут в начале 2010 года в китайском Харбине, сообщает агентство «Минск-Новости».